Во Франции усомнились в возможности своих войск противостоять российской армии

Французский офицер: мы против русских армия мажореток

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Французские военные оценили слова своего президента Эммануэля Макрона об их возможной отправке на Украину. Об этом сообщает издание Marianne.

Фото: defenseimagery.mil by TECH. SGT. H. H. DEFFNER is licensed under U.S. federal government

Солдаты признались, что были ошарашены заявлением французского лидера. Один из высокопоставленных офицеров и вовсе назвал армию страны по сравнению с армией России "мажоретками".

— Мы не должны заблуждаться: перед русскими мы армия мажореток, — отметил военный.

Офицер также выразил убеждение, что отправка французских военных на Украину, даже потенциальная, не является разумной идей.

Напомним, ранее сегодня глава СВР Сергей Нарышкин прокомментировал слова Эммануэля Макрона об отправке французских военных в Одессу. Нарышкин назвал заявление Макрона безумными мечтаниями. Подробнее об этом читайте в нашем материале.