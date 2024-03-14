Сара Вагенкнехт предупреждает об угрозе для немцев от поставок ракет Taurus Украине

Сара Вагенкнехт выступила с требованием отказаться от идеи поставок ракет Taurus Украине

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В ходе дебатов в бундестаге Сара Вагенкнехт — лидер "Союза Сары Вагенкнехт" призвала отказаться от идеи поставок ракет Taurus Украине.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Политик отметила, что подобный шаг может подвергнуть опасности жизни миллионов немцев, но никаким образом не сможет помочь Украине выиграть войну. Сара Вагенкнехт подчеркнула, что в победу Украины никто на Западе уже всерьёз не верит, таким образом, единственное, чего могут добиться германские власти этим шагом, это втягивание Германии в войну с Россией.

Вопросы поставок Taurus неслучайно занимают такое важное место в германском истеблишменте. Дело заключается в технических характеристиках этих ракет. Во-первых, поскольку дальность их полёта составляет до 500 км, они могут достичь Москвы, а во-вторых, их управление должно осуществляться немецкими офицерами. Таким образом, использование немецкими военнослужащими немецкого оружия по территории России является с точки зрения casus belli, то есть поводом к войне.

Тем не менее и лидеры "светофорной коалиции", и оппозиция в лице ХДС требуют поставок ракет Украине. Однако канцлер Олаф Шольц всеми силами препятствует этому шагу, в чём с ним солидарны как левые, так и правые "радикалы" в лице "Союза Вагенкнехт" и "Альтернативы для Германии".