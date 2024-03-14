Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин назвал заявление премьер-министра Латвии дешëвым популизмом

Политолог Максим Бардин дал комментарий по поводу заявления Эвики Силини

2:39 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин высказался по поводу заявлений премьер-министра Латвии Эвики Силини о "железном занавесе" между странами Прибалтики и Россией.

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"Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что она вместе с соратниками собирается возвести некий "железный занавес" между Прибалтикой и Россией с Белоруссии, сделанное, ну кто бы мог подумать — в Вашингтоне, было достаточно ярким. На него обратили внимание СМИ. Оно цитировалось", — начал свой разбор политолог Максим Бардин.

Бардин отметил, что от заявлений Силини веет дешевым популизмом. Речь премьер-министра специфичная, складывается определенное впечатление, что в Латвии закончились деньги на государственных спичрайтеров.

"Деньги на пресс-службу закончились и решили сработать, так сказать собственными силами? Но скупой, как говорится, платит дважды", — заканчивает свою мысль Бардин.

Эксперт задался вопросом, что для Силании значит "железный занавес". Вместе с этим он подчеркнул, что подобные заявления делаются на эмоциях, и ничего кроме работы на публику не несут. Эффект считается достигнутым, когда публика обратила внимание на подобное заявление. Бардин обращает внимание, что в этом плане Силания может праздновать "победу", потому что ее заявление активно начало тиражироваться в СМИ.

"Дело в другом. Проект по отрыву духовно-территориального пространства Прибалтики от Российской империи, СССР, а потом уже и от России реализуется уже в течение века", — продолжает политолог.

Союзники по НАТО, по словам Бардина, потратили достаточно сил для реанимации энергии фигурантов докладных записок Гестапо. Формировалось подполье и устраивались диверсии в послевоенные годы. Подобные люди и методы использовались Западом как инструмент, который в 80-ые годы прошлого века помог реализовать план "антироссиезации" Прибалтики. Вся русофобская публика и все русофобские настроения в Прибалтике в 90-ых находились под контролем Запада. Вся проводимая политика строилась по указке Вашингтона. Америка видела в Прибалтике "форпост против России".

Именно поэтому элита Прибалтийских стран в ужасе от мысли о потере карьеры продолжает выполнять указания Вашингтона. Эксперт также обращает внимание, что дальше информационных проектов, носящих антироссийский характер, подобных политиков не допускают. В свете этого подобные "концертные номера" — это попытка добиться своего часа славы, подытожил Бардин.