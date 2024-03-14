Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова обратилась к Киркорову: "Ты женишься на мне?"
Породы собак, которые поладят с кошками
Саагара Энджети: те, кто хотел воевать за Украину - уже мертвы
В Театре на Трубной в марте показывают спектакль "Семейный шкаф и его обитатели"
Reuters: ЦРУ замышляло тайную операцию против Си Цзиньпина
Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году
Специалист по информационной безопасности Александр Власов: кнутом искусственный интеллект не внедряется
Посол Украины Щербак назвал иллюзией улучшение отношений Киева и Варшавы
Свинчатка капская часто используется в озеленении
Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин назвал заявление премьер-министра Латвии дешëвым популизмом

Политолог Максим Бардин дал комментарий по поводу заявления Эвики Силини

2:39
Мир » Бывший СССР

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин высказался по поводу заявлений премьер-министра Латвии Эвики Силини о "железном занавесе" между странами Прибалтики и Россией.

Политолог Максим Бардин дал комментарий по поводу заявления Эвики Силини
Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что она вместе с соратниками собирается возвести некий "железный занавес" между Прибалтикой и Россией с Белоруссии, сделанное, ну кто бы мог подумать — в Вашингтоне, было достаточно ярким. На него обратили внимание СМИ. Оно цитировалось", — начал свой разбор политолог Максим Бардин.

Бардин отметил, что от заявлений Силини веет дешевым популизмом. Речь премьер-министра специфичная, складывается определенное впечатление, что в Латвии закончились деньги на государственных спичрайтеров.

"Деньги на пресс-службу закончились и решили сработать, так сказать собственными силами? Но скупой, как говорится, платит дважды", — заканчивает свою мысль Бардин.

Эксперт задался вопросом, что для Силании значит "железный занавес". Вместе с этим он подчеркнул, что подобные заявления делаются на эмоциях, и ничего кроме работы на публику не несут. Эффект считается достигнутым, когда публика обратила внимание на подобное заявление. Бардин обращает внимание, что в этом плане Силания может праздновать "победу", потому что ее заявление активно начало тиражироваться в СМИ.

"Дело в другом. Проект по отрыву духовно-территориального пространства Прибалтики от Российской империи, СССР, а потом уже и от России реализуется уже в течение века", — продолжает политолог.

Союзники по НАТО, по словам Бардина, потратили достаточно сил для реанимации энергии фигурантов докладных записок Гестапо. Формировалось подполье и устраивались диверсии в послевоенные годы. Подобные люди и методы использовались Западом как инструмент, который в 80-ые годы прошлого века помог реализовать план "антироссиезации" Прибалтики. Вся русофобская публика и все русофобские настроения в Прибалтике в 90-ых находились под контролем Запада. Вся проводимая политика строилась по указке Вашингтона. Америка видела в Прибалтике "форпост против России".

Именно поэтому элита Прибалтийских стран в ужасе от мысли о потере карьеры продолжает выполнять указания Вашингтона. Эксперт также обращает внимание, что дальше информационных проектов, носящих антироссийский характер, подобных политиков не допускают. В свете этого подобные "концертные номера" — это попытка добиться своего часа славы, подытожил Бардин.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Посол Украины Щербак назвал иллюзией улучшение отношений Киева и Варшавы
Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году
Специалист по информационной безопасности Александр Власов: кнутом искусственный интеллект не внедряется
Какая процедура избавит вас от пота и неприятного запаха навсегда
Свинчатка капская часто используется в озеленении
Крышу школы в Махачкале сорвал сильный ветер
Цена за баррель нефти впервые превысила 85 долларов с 7 ноября
Политолог Максим Бардин дал комментарий по поводу заявления Эвики Силини
Новый игрок московского ЦСКА Риванди признался, что никак не может привыкнуть к холодам в России
В Европарламенте потребовали от России вернуть Румынии золотой запас, переданный ей еще в начале прошлого века
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников