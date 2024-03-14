Конфликт на Украине и "Звездные войны" — Боррель сделал новое заявление

Глава дипломатии ЕС сделал новое заявление по Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обнаружил в украинском конфликте признаки, напоминающие "звездные войны". Такое мнение он высказал в интервью радиостанции RNE. По его словам, важную роль в противостоянии играют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, беспилотники и телекоммуникационные системы.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Боррель охарактеризовал конфликт как смесь классических масштабных боевых действий с интенсивными артиллерийскими обстрелами и элементов высокотехнологичной войны будущего. При этом он подчеркнул, что Европейский Союз не считает себя находящимся в состоянии войны с Россией, однако признал, что ЕС якобы подвергается опасности.

Ранее глава европейской дипломатии признал, что Евросоюз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет возможности передать Киеву большее количество боеприпасов. Он отметил, что Украина уже получила все имевшиеся на складах стран-членов ЕС снаряды. Это произошло после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо европейским коллегам с описанием критической нехватки боеприпасов у украинских войск и заявлением о том, что российские силы ежедневно расходуют в три раза больше боеприпасов.