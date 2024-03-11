Ханно Певкур: первые ЗРК IRIS поступят в Эстонию в 2025 году

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что первые ЗРК IRIS поступят на вооружение страны в 2025 году.
Эстония ожидает прибытия первых немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS в 2025 году, заявил министр обороны Ханно Певкур. По его словам, большинство комплексов будет развернуто к концу года, однако полная интеграция системы займет больше времени и завершится в первом квартале 2026 года.
В 2022 году министры обороны Эстонии и Латвии подписали соглашение с немецкой компанией Diehl Defence о приобретении ЗРК IRIS-T SLM средней дальности на сумму около 400 миллионов евро.
До прибытия ЗРК IRIS противовоздушную оборону Эстонии обеспечивают испанские ЗРК NASAMS, которые в порядке ротации охраняют стратегически важную авиабазу Эмари под Таллином.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.