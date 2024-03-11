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Петер Сийярто: если Трамп победит на выборах в США, в Европе поменяется позиция по Украине

Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа

1:03
Мир

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что ряд европейских стран, поддерживающих продолжение украинского конфликта, могут пересмотреть свою позицию, если бывший президент США Дональд Трамп вернется к власти.

Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью порталу Breitbart Сийярто отметил, что большинство стран в Европе поддерживают конфликт, но в случае победы Трампа на выборах, они сменят свою позицию на противоположную.

Венгрия, по словам Сийярто, надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу мирных переговоров и завершению украинского конфликта. Кроме этого, Сийярто отметил, что в случае провала Трампа на президентских выборах в США, конфликт на Украине будет продолжаться еще долгое время.

Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания он намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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