Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что ряд европейских стран, поддерживающих продолжение украинского конфликта, могут пересмотреть свою позицию, если бывший президент США Дональд Трамп вернется к власти.
В интервью порталу Breitbart Сийярто отметил, что большинство стран в Европе поддерживают конфликт, но в случае победы Трампа на выборах, они сменят свою позицию на противоположную.
Венгрия, по словам Сийярто, надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу мирных переговоров и завершению украинского конфликта. Кроме этого, Сийярто отметил, что в случае провала Трампа на президентских выборах в США, конфликт на Украине будет продолжаться еще долгое время.
Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания он намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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