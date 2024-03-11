Петер Сийярто: если Трамп победит на выборах в США, в Европе поменяется позиция по Украине

Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что ряд европейских стран, поддерживающих продолжение украинского конфликта, могут пересмотреть свою позицию, если бывший президент США Дональд Трамп вернется к власти.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью порталу Breitbart Сийярто отметил, что большинство стран в Европе поддерживают конфликт, но в случае победы Трампа на выборах, они сменят свою позицию на противоположную.

Венгрия, по словам Сийярто, надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу мирных переговоров и завершению украинского конфликта. Кроме этого, Сийярто отметил, что в случае провала Трампа на президентских выборах в США, конфликт на Украине будет продолжаться еще долгое время.

Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания он намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.