Российские власти опровергли обвинения президента Молдавии Майи Санду в "энергетическом шантаже". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие утверждения не имеют под собой оснований.
Во время визита в Париж Санду встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и подписала соглашения в области безопасности и экономики.
Песков подчеркнул, что Санду постоянно обвиняет РФ в энергетическом шантаже, в то время, когда вопросы России к Молдавии носят исключительно "коммерческий характер".
По мнению российских властей, такие заявления президента Молдавии необоснованны и не имеют под собой никаких доказательств.
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