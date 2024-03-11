Кремль раскритиковал заявление Санду о том, что Россия применяет "энергетический шантаж" в отношении Молдавии

Песков: заявления Санду об "энергетическом шантаже" необоснованны

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Российские власти опровергли обвинения президента Молдавии Майи Санду в "энергетическом шантаже". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие утверждения не имеют под собой оснований.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Во время визита в Париж Санду встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и подписала соглашения в области безопасности и экономики.

Песков подчеркнул, что Санду постоянно обвиняет РФ в энергетическом шантаже, в то время, когда вопросы России к Молдавии носят исключительно "коммерческий характер".

По мнению российских властей, такие заявления президента Молдавии необоснованны и не имеют под собой никаких доказательств.