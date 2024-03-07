Посольство США предупреждает своих граждан о возможных терактах на территории России

Посольство США и МИД Великобритании высказались о возможных терактах

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Посольство США России призывало своих граждан, находящихся на территории РФ, не принимать участие в празднованиях и избегать большого количества людей 8 и 9 марта в связи с террористической угрозой.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Как указывает дипмиссия, они "отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют" и рекомендуют избегать больших скоплений людей в ближайшие 48 часов.

Публикация была размещена исключительно на англоязычной версии сайта, на русскоязычном варианте такого сообщения нет. Посольство США так же призывает своих граждан следить за новостями в Российских СМИ и внимательнее относится к происходящему вокруг.

Через некоторое время после публикации посольства Соединенных Штатов Америки, МИД Великобритании поместил цитату из сообщения на свой сайт. Форин-офис рекомендует своим гражданам полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность покинуть страну.

В Москве, как и во многих городах России, отмечается Международный женский день, в эти выходные пройдут различные мероприятия. Среди них концерты в парках и на культурных площадках городов. Столичный транспорт будет одаривать женскую часть населения города цветами.