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Сотрудник ВВС США будет осуждён за шпионаж и "слив" данных через сайт знакомств

Отставной американский военный предстанет перед судом за "слив" секретных данных через сайт знакомств

1:33
Мир

В Федеральный окружной суд, что находится в штате Небраска поступило заявление от Министерства юстиции США. Согласно его текста, задержан отставной военный ВВС США. Ему предъявляется обвинение в раскрытии секретных данных, касающихся Украины и России.

Отставной американский военный предстанет перед судом за "слив" секретных данных через сайт знакомств
Фото: www.flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Из обвинительного документа следует, что задержанным отставным военным является 63-летний житель Небраски. Его полное имя — Дэвид Франклин Слейтер. В ВВС США он работал гражданским специалистом. На своей должности он имел доступ к секретным данным STRATCOM. Как говорится в заявлении, Слейтер "слил" засекреченные сведения через сайт знакомств. Слейтер общался в нём с человеком, выдававшем себя за женщину. Задержан ли другой фигурант и вообще, установлена ли его личность — в документе не говорится.

Известно, что адресат Слейтера на сайте знакомств, часто задавал ему вопросы про СВО. Вопросы касались дальнейших планов США и НАТО, выяснялась оценка боевой обстановки, были вопросы по поводу военной помощи Украине. В своих ответах Слейтер давал засекреченные данные, чем создал угрозу для национальной безопасности США.

Добавим, что Слейтера задержали 2 марта, а уже сегодня, 5 марта, над ним состоится суд. Если его признают виновным, то он отправится за решётку минимум на 10 лет. Помимо этого, ему выпишут штраф в 250 тысяч долларов и это за каждый обвинительный пункт.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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