Популярная виртуальная модель Саманта Эверли, созданная с помощью ИИ попала на обложку Playboy

Впервые на обложке журнала Playboy была представлена модель созданная искусственным интеллектом — 23-летняя Сэм, которая восхищается креативностью людей и мечтает, как они, отведать тако.
Это смелый и прогрессивный шаг мексиканского издания Playboy, который стал первым журналом, поместившим на обложку плод воображения искусственного интеллекта.
"Все, что вызвала Саманта, например, страх, любовь, негодование, страсть и любопытство, — это вполне человеческие чувства. И на данный момент технологии не могут заменить этого", — резюмировали в редакции.
Голубоглазая блондинка Саманта Эверли стала необычайно популярна, пояснили в Playboy. Множество любопытных пользователей сети подписались на ее аккаунт и платформу, чтобы следить за жизнью виртуальной красавицы. По медийному эффекту появление Сэм на обложке мужского журнала люди сравнивают с опубликованным изображением мультипликационного персонажа Мардж Симпсон в 2009 году.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.