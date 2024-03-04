Популярная виртуальная модель Саманта Эверли, созданная с помощью ИИ попала на обложку Playboy

Playboy стал первым журналом, поместившим на обложку девушку, созданную искусственным интеллектом

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Впервые на обложке журнала Playboy была представлена модель созданная искусственным интеллектом — 23-летняя Сэм, которая восхищается креативностью людей и мечтает, как они, отведать тако.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Это смелый и прогрессивный шаг мексиканского издания Playboy, который стал первым журналом, поместившим на обложку плод воображения искусственного интеллекта.

"Все, что вызвала Саманта, например, страх, любовь, негодование, страсть и любопытство, — это вполне человеческие чувства. И на данный момент технологии не могут заменить этого", — резюмировали в редакции.

Голубоглазая блондинка Саманта Эверли стала необычайно популярна, пояснили в Playboy. Множество любопытных пользователей сети подписались на ее аккаунт и платформу, чтобы следить за жизнью виртуальной красавицы. По медийному эффекту появление Сэм на обложке мужского журнала люди сравнивают с опубликованным изображением мультипликационного персонажа Мардж Симпсон в 2009 году.