Одесский подпольщик: " Тут вообще уже мексиканская граница какая-то"

Мошенники предлагают одесситам бежать за границу "тайными тропами", где их ловят пограничники

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Пророссийское подполье в Одессе сообщает о случаях, когда люди пытаются нелегально покинуть страну через границу. По их словам, пограничники каждый день ловят около 10-15 мужчин, которых заманивают в Молдавию за приличную плату в долларах.

Фото: Openverse by jonworth-eu is licensed under CC BY 2.0

"Каждый день приходят новости, что 10-15 человек поймали на границе. Мужчины бегут в Молдавию. Им предлагают якобы тайные тропы за $4-5 тыс. Естественно, по предоплате — привозят к границе, показывают направление, а дальше их ловят пограничники… Тут вообще уже мексиканская граница какая-то", — рассказал активист.

Эти платные приключения в итоге приводят к административному наказанию и вручению повесток. По возвращению потерявшие деньги парни пакуют вещи на передовую. Говоря об обстановке в Одессе, подпольщики отмечают царящее в городе напряжение.