В школах Полтавской области Украины для учеников ввели новые дисциплины, в том числе обучение управлением БПЛА

В Украине, в школах Полтавской области приняли решение начать обучать школьников управлять дронами. Такая информация поступила из регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки. В их сообщении говорится о том, что на уроках теперь детей станут обучать медицинским и тактическим навыкам,управлению дронами, основам поведения при минной опасности и правилам ориентирования на местности.
Отмечается, что именно в школы Полтавской области стали первыми, где ввели эти изменения в действие. Помимо этого в сообщении ТЦК говорится о том, что необходимое для обучения оборудование (дроны) еще не закупили.
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