В школах Полтавской области Украины для учеников ввели новые дисциплины, в том числе обучение управлением БПЛА

В Полтавской области Украины решили научить школьников управлять дронами

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В Украине, в школах Полтавской области приняли решение начать обучать школьников управлять дронами. Такая информация поступила из регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки. В их сообщении говорится о том, что на уроках теперь детей станут обучать медицинским и тактическим навыкам,управлению дронами, основам поведения при минной опасности и правилам ориентирования на местности.

Фото: wikimedia.org by Belgeu is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Отмечается, что именно в школы Полтавской области стали первыми, где ввели эти изменения в действие. Помимо этого в сообщении ТЦК говорится о том, что необходимое для обучения оборудование (дроны) еще не закупили.