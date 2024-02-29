Шатдаун снова отменяется

Конгресс США утвердил проект финансирования правительства США, тем самым предотвратив очередную угрозу шатдауна или технического дефолта.
Первоочередной пакет финансирования предназначен для финансирования правительственного штата, сельского хозяйства и энергетики. Финансирование приоритетных направлений будет продлено до 8 марта.
Финансирование статей второй очереди будет продлено до 22 марта. В эту категорию попадают статьи на оборону и финансовую деятельность.
Дебаты в Конгрессе и постоянная угроза шатдауна с сентября 2023 года связана с острой предвыборной борьбой в США, когда ни демократы, ни республиканцы не готовы договариваться, не создавая неприемлемые риски друг для друга. Отчасти республиканцы находятся в более выигрышном положении, поскольку могут навязывать свои условия и не нести ответственности за конечные решения, поскольку они не контролируют исполнительную власть.
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