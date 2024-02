Шатдаун снова отменяется

Конгресс США утвердил проект финансирования правительства США, тем самым предотвратив очередную угрозу шатдауна или технического дефолта.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain