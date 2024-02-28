Российской группе "Кино", лидером которой был легендарный Виктор Цой, не дали выступить в Дубае

В Дубае отменили концерт возрождённой группы "Кино"

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В Дубае отменили концерт группы "Кино". Об этом музыканты сообщили в своей группе в социальной сети "Вконтакте".

Фото: pexels.com by Ivan Siarbolin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В заявлении коллектива сказано, что решение не проводить мероприятие приняли организаторы. Причины такого шага не называются. Получить деньги за купленные билеты зрители смогут по месту их покупки.

При этом РБК уточняет, что концерт должен был пройти на Coca-Cola Арене, однако выступление не состоится "по досадным причинам". Что это за причины — в пресс-службе площадки не уточнили.

Группа "Кино", лидером которой до своей гибели в 1990 году был Виктор Цой, была возрождена в 2019 году. Сейчас коллектив ездит по городам и даёт концерты.

Ранее стало известно, что в отеле в Дубае у туристов пропало более 5 тысяч долларов. Сейчас в пропаже денег разбирается местная полиция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.