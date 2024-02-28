Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал о начале легализации Западных военных на Украине

Депутат Барбашов: Запад начал легализацию своих военных на территории Украины

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Депутат Юрий Барбашов заявил, что Европейские страны приступили к легализации своих войск, которые заведомо находятся на Украине уже переворота в 2014 году. Как сказал депутат, нахождение на территории этих войск и раньше не было тайной, а с началом СВО они просто перестали скрываться. Сейчас используя политиков, их выступления и благодаря западной прессе они начали легализоваться.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Барбашов упомянул и о намерениях Запада ввести вооруженные силы НАТО на Украину. Правда, многие с этим не согласны, так как боятся большего распространения конфликта с Россией. По словам Херсонского депутата, легализуя войска на Украине, Европейские страны морально настраиваются на то, что им придется выслать военных на помощь Киеву, так как в одиночку натиска ему не выдержать.