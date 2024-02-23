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Президент США встретился с родственниками покойного российского оппозиционера

Джо Байден провёл аудиенцию с вдовой и дочерью Навального*

0:55
Мир

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провёл встречу в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальной-женой и дочерью покойного оппозиционера. О деталях разговора не сообщается. Ранее США и Евросоюз проявляли настойчивый интерес к смерти российского либерального экстремиста в колонии и анонсировали принятие санкционных решений по этому поводу.

Джо Байден провёл аудиенцию с вдовой и дочерью Навального*
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Юлия Навальная уже включилась в общественную деятельность по дискредитации России: она выступила с голословными обвинениями в адрес российских властей на Мюнхенской конференции, на которую была предусмотрительно приглашена ещё до смерти её мужа. 

Впрочем сомнительно, чтобы бурная деятельность родственников усопшего радикального оппозиционера при всей поддержке западного истеблишмента привела к каким-либо заметным общественным движениям в России. 

*Алексей Навальный при жизни был внесён в РФ в список экстремистов и террористов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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