Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провёл встречу в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальной-женой и дочерью покойного оппозиционера. О деталях разговора не сообщается. Ранее США и Евросоюз проявляли настойчивый интерес к смерти российского либерального экстремиста в колонии и анонсировали принятие санкционных решений по этому поводу.
Юлия Навальная уже включилась в общественную деятельность по дискредитации России: она выступила с голословными обвинениями в адрес российских властей на Мюнхенской конференции, на которую была предусмотрительно приглашена ещё до смерти её мужа.
Впрочем сомнительно, чтобы бурная деятельность родственников усопшего радикального оппозиционера при всей поддержке западного истеблишмента привела к каким-либо заметным общественным движениям в России.
*Алексей Навальный при жизни был внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
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