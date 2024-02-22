Немецкие ракеты всё же решили поставить Украине

Бундестаг проголосовал за проект помощи Украине от СДПГ

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Буквально сегодня бундестаг большинством голосов проголосовал за проект поставок "дальнобойного оружия" Украине (382 "за" и"против" 284). Несколькими часами ранее аналогичный проект от партии ХДС, но написанный в более резких выражениях и прямо упоминающий ракеты Taurus был провален при голосовании.

Фото: spiegel.de

Таким образом, Германия всё же одобрила поставки дальнобойных ракет Taurus Украине, несмотря на нежелание немецких политиков обострять отношения с Россией и усиливать общественное недовольство. Репутационные издержки в случае уничтожения ракет Taurus или их попадания в руки российских военных или на "чёрный рынок" также решили не учитывать.

По-видимому, это часть договорённостей между США и Германией, о которых стороны договаривались в ходе последнего визита канцлера Олафа Шольца. Сам канцлер, человек трусливый и безвольный, опасается излишней эскалации конфликта на Украине, однако давление Вашингтона и более радикально настроенных коллег из его правительства и оппозиции, вынуждает его не только "идти в ногу" по пути эскалации, но и принимать непопулярные решения, на которые не идут в угоду своим гражданам правительства США, Англии и Франции.