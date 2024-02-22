Немецкие ракеты всё же решили поставить Украине

Буквально сегодня бундестаг большинством голосов проголосовал за проект поставок "дальнобойного оружия" Украине (382 "за" и"против" 284). Несколькими часами ранее аналогичный проект от партии ХДС, но написанный в более резких выражениях и прямо упоминающий ракеты Taurus был провален при голосовании.
Таким образом, Германия всё же одобрила поставки дальнобойных ракет Taurus Украине, несмотря на нежелание немецких политиков обострять отношения с Россией и усиливать общественное недовольство. Репутационные издержки в случае уничтожения ракет Taurus или их попадания в руки российских военных или на "чёрный рынок" также решили не учитывать.
По-видимому, это часть договорённостей между США и Германией, о которых стороны договаривались в ходе последнего визита канцлера Олафа Шольца. Сам канцлер, человек трусливый и безвольный, опасается излишней эскалации конфликта на Украине, однако давление Вашингтона и более радикально настроенных коллег из его правительства и оппозиции, вынуждает его не только "идти в ногу" по пути эскалации, но и принимать непопулярные решения, на которые не идут в угоду своим гражданам правительства США, Англии и Франции.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.