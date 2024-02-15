Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему сохнут губы
Эксперты рассказали об опасности долгого прогрева двигателя
22-летняя девушка оштрафована в Тюмени за занятие проституцией в спа-салоне
Дизайнер дала советы по визуальному расширению прихожей
Президент Байден намерен вывести вопрос о космическом вооружении РФ на высший уровень
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду
Микропластик повреждает наши лёгкие?
В США назвали ситуацию в Авдеевке "критической"
Американское издание публикует сведения о сдаче Авдеевки
"В медицинских целях": Зеленский подписал закон о легализации марихуаны на Украине

Зеленский легализовал на Украине медицинскую марихуану

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации в стране медицинской марихуаны, об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Зеленский легализовал на Украине медицинскую марихуану
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинского использования конопли и её производных в конце прошлого года. Ране Зеленский неоднократно указывал на необходимость такого шага со стороны государства. Подписанный им закон подразумевает применение марихуаны при лечении ряда заболеваний и расстройств.

"Для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических расстройств, полученных в ходе войны", — говорится в документе.

Предполагается, что выращивать наркосодержащие растения на Украине будут под строгим контролем. Право на этот вид деятельности получат лишь те юридические лица, которые оформят специальную лицензию и пройдут сертификацию. "Плантации" будут находиться под постоянным видеонаблюдением, а правоохранители смогут проверять их в любое время. Кроме того, каждый куст конопли получит кодировку, которая позволит отслеживать его судьбу при перевозке и переработке.

В комментарии эксперта Всемирной организации здравоохранения Владимира Позняка для официального портала ООН марихуана называется токсичным веществом, оказывающим негативное влияние на здоровье человека. В частности, ряд исследований показывает, что употребление каннабиса может повышать риск инсультов и инфарктов, приводит к кратковременным психозам и повышает риск развития шизофрении. Незаконный оборот наркосодержащих растений конопли и её производных запрещён на территории Российской Федерации. 

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
Последние материалы
Зеленский легализовал на Украине медицинскую марихуану
22-летняя девушка оштрафована в Тюмени за занятие проституцией в спа-салоне
Дизайнер дала советы по визуальному расширению прихожей
Президент Байден намерен вывести вопрос о космическом вооружении РФ на высший уровень
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду
Микропластик повреждает наши лёгкие?
В США назвали ситуацию в Авдеевке "критической"
Американское издание публикует сведения о сдаче Авдеевки
Science: извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай ускорило подводное течение до 122 км/ч
ТОП-3 малых города для зимнего отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников