"В медицинских целях": Зеленский подписал закон о легализации марихуаны на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации в стране медицинской марихуаны, об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication