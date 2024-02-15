"В медицинских целях": Зеленский подписал закон о легализации марихуаны на Украине

Зеленский легализовал на Украине медицинскую марихуану

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации в стране медицинской марихуаны, об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинского использования конопли и её производных в конце прошлого года. Ране Зеленский неоднократно указывал на необходимость такого шага со стороны государства. Подписанный им закон подразумевает применение марихуаны при лечении ряда заболеваний и расстройств.

"Для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических расстройств, полученных в ходе войны", — говорится в документе.

Предполагается, что выращивать наркосодержащие растения на Украине будут под строгим контролем. Право на этот вид деятельности получат лишь те юридические лица, которые оформят специальную лицензию и пройдут сертификацию. "Плантации" будут находиться под постоянным видеонаблюдением, а правоохранители смогут проверять их в любое время. Кроме того, каждый куст конопли получит кодировку, которая позволит отслеживать его судьбу при перевозке и переработке.

В комментарии эксперта Всемирной организации здравоохранения Владимира Позняка для официального портала ООН марихуана называется токсичным веществом, оказывающим негативное влияние на здоровье человека. В частности, ряд исследований показывает, что употребление каннабиса может повышать риск инсультов и инфарктов, приводит к кратковременным психозам и повышает риск развития шизофрении. Незаконный оборот наркосодержащих растений конопли и её производных запрещён на территории Российской Федерации.