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Сенат США всё же проголосовал за выделение финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США одобрил выделение Украине 60 миллиардов долларов

1:13
Мир

Сенат США большинством голосов (70 против 29) одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Сенат США одобрил выделение Украине 60 миллиардов долларов
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Лидер фракции демократической партии в Сенате Чак Шумер прокомментировал это решение, отметив, что оно должно демонстрировать неизменность позиции США по поддержке Украины. В то же время поддержка выделения финансовой помощи Украине в Сенате не означает того, что киевский режим получит эти деньги. Конгресс, в котором доминируют республиканцы, скорее всего, заблокирует этот законопроект.

Вопрос о финансировании Украины является одним из ключевых вопросов американской внутренней политики. Лидеры Республиканской партии, такие как Дональд Трамп, Майк Джонсон и Маргарет Тейлор-Грин настаивают на своих условиях. Во-первых, они требуют приоритетного финансирования борьбы с нелегальной миграцией в южных штатах страны, во-вторых, они намерены установить контроль за расходованием средств, выделенных Украине. Наконец, часть республиканцев, выразителем настроений которых является журналист Такер Карлсон полагает любую помощь Украине нецелесообразной.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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