Демократы "сливают" Байдена: Хиллари Клинтон назвала его возраст "проблемой"

New York Post: Хиллари Клинтон назвала возраст Байдена "проблемой"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

New York Post констатирует, что представители Демократической партии США начинают отстраняться от действующего американского президента Джо Байдена.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как пишет издание, бывшая первая леди США, одна из ведущих политиков в составе Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что возраст Байдена является "законной проблемой" его предвыборной кампании. Это заявление прозвучало на фоне обвинений действующего президента в нарушении условий хранения секретных документов, после которого специальный прокурор Роберт Гур назвал его "пожилым человеком с плохой памятью".

"Я обсуждала это с сотрудниками Белого дома, они признают, что это проблема, но, как я люблю говорить, "послушайте, это проблема закона", — сказала Клинтон.

Ранее в интервью она заявила, что Байдену, как и его политическому оппоненту Дональду Трампу, трудно найти общий язык с избирателями молодого возраста. Опрос, проведённый NBC News показал, что 76% респондентов считают, что 81-летний Байден психологически не подходит для избрания на второй президентский срок.