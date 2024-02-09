"Главный враг нашей страны": Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова оккупировать Южную Корею

Ким Чен Ын заявил о готовности захватить Южную Корею

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына по случаю 76-летия Корейской народной армии, он заявил, что КНДР готова оккупировать Южную Корею.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Обращаясь к жителям страны, руководитель КНДР вновь напомнил о том, кого именно Пхеньян считает главным геополитическим противником страны. По словам Ким Чен Ына, руководство Трудовой партии Кореи переосмыслило исторические итоги раскола корейского государства и определило невозможность мирного воссоединения страны, расколотой в 1953 году на две противоборствующие части.

"Определение южнокорейских марионеток как главного врага нашей страны является разумной мерой для вечной безопасности, мира и стабильности в будущем", — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, КНДР готова захватить Южную Корею, если оккупации потребует "чрезвычайная ситуация". Этот постулат, добавил Ким Чен Ын, закреплён в северокорейской национальной политике.

В декабре прошлого года лидер Северной Кореи заявил о невозможности объединения страны путём мирных переговоров. Он констатировал, что родственные государства окончательно стали враждебными друг другу. В январе в Пхеньяне была уничтожена Арка Воссоединения — гигантский монумент, символизирующий надежды на объединение Корейского полуострова.