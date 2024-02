"Главный враг нашей страны": Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова оккупировать Южную Корею

Your browser does not support the audio element.

Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына по случаю 76-летия Корейской народной армии, он заявил, что КНДР готова оккупировать Южную Корею.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0