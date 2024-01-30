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В Белом доме Кирби устроил перепалку с журналистом

Fox News: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

1:06
Мир

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом "Аль-Джазиры" Кимберли Халкетт в ходе брифинга. Уточняется, что перепалка случилась во время дискуссии о действиях США на Ближнем Востоке. Об этом информирует телеканал Fox News.

Fox News: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома
Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

Известно, что в ходе дискуссии журналист начала "давить" на Кирби в контексте того, мог ли президент США Джо Байден отдать приказ об ударах по хуситам в Йемене, хотя одобрения конгресса на это не было. В ответ на это представитель Белого дома указал, что американский лидер имеет такое право в соответствии с конституцией. Впредь, по его словам, администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

Причём, как заметили обозреватели, Кирби был "явно раздражён". Он перебил журналистку, подчеркнув, что Байден "не смотрит на опросы", не учитывая политический календарь, когда занимается "защитой" американских войск. Любое предположение об обратном, заключил Кирби, является "оскорбительным".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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