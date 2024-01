В Белом доме Кирби устроил перепалку с журналистом

Your browser does not support the audio element.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом "Аль-Джазиры" Кимберли Халкетт в ходе брифинга. Уточняется, что перепалка случилась во время дискуссии о действиях США на Ближнем Востоке. Об этом информирует телеканал Fox News.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.