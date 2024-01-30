В Белом доме Кирби устроил перепалку с журналистом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом "Аль-Джазиры" Кимберли Халкетт в ходе брифинга. Уточняется, что перепалка случилась во время дискуссии о действиях США на Ближнем Востоке. Об этом информирует телеканал Fox News.
Известно, что в ходе дискуссии журналист начала "давить" на Кирби в контексте того, мог ли президент США Джо Байден отдать приказ об ударах по хуситам в Йемене, хотя одобрения конгресса на это не было. В ответ на это представитель Белого дома указал, что американский лидер имеет такое право в соответствии с конституцией. Впредь, по его словам, администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.
Причём, как заметили обозреватели, Кирби был "явно раздражён". Он перебил журналистку, подчеркнув, что Байден "не смотрит на опросы", не учитывая политический календарь, когда занимается "защитой" американских войск. Любое предположение об обратном, заключил Кирби, является "оскорбительным".
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