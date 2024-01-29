Четыре года назад Центральная Азия была в глуши, а теперь в центре событий

Боррель: четыре года назад Центральная Азия была в глуши

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратил внимание, что четыре года назад Центральная Азия была в глуши, однако сегодня — в центре событий. Причём, представители европейского сообщества хотят укрепить сотрудничество с ними. Об этом глава евродипломатии заявил в ходе своего выступления на форуме ЕС — Центральная Азия.

Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнёром для ЕС", — указал дипломат.

По его словам, прежде всего, партнёрство с этими странами необходимо для того, чтобы добиться эффективности санкций Запада в отношении РФ. Ведь военные действия всё нарастают, и в Евросоюзе "не видят свет в конце тоннеля".

Так, укрепление и развитие транспортной инфраструктуры между Евросоюзом и Центральной Азией призвано "отвечать политической задаче по наращиванию сотрудничества".

Известно, что Боррель выступил на инвестиционном форуме по транспортному сообщению между европейским сообществом и странами Центральной Азии, который состоялся в Брюсселе. В нём также принимали участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.