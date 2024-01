Четыре года назад Центральная Азия была в глуши, а теперь в центре событий

Your browser does not support the audio element.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратил внимание, что четыре года назад Центральная Азия была в глуши, однако сегодня — в центре событий. Причём, представители европейского сообщества хотят укрепить сотрудничество с ними. Об этом глава евродипломатии заявил в ходе своего выступления на форуме ЕС — Центральная Азия.

Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.