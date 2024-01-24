Армянские таможенники пресекли поставку крупной партии кофе в Россию

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Таможенные власти Армении успешно пресекли попытку нелегального экспорта нескольких тонн кофе в Россию, сообщает EADaily.

Фото: "В кафе в рижском аэропорту кофе используется в качестве почвы для искусственных цветов" by plushev is licensed under CC BY 2.0.

По информации, предоставленной Комитетом государственных доходов (КГД), ответственным за налоговые и таможенные вопросы в Армении, на таможенном пункте "Баграташен" на границе с Грузией была проведена проверка грузового транспорта, принадлежащего двум армянским компаниям — ООО "Агат Ашот" и ООО "Кафе Дью Брази". Согласно сопроводительным документам, в грузе, направлявшемся из Армении в Россию, были различные товары, включая кофе, минеральную воду и другие продукты питания.

При проверке выяснилось, что вес кофе в документах был занижен, в то время как вес других, более дешёвых продуктов, был завышен. Тем не менее, общий вес груза оставался неизменным.

Представители КГД отметили, что была предпринята попытка недекларированного экспорта из Армении, в общей сложности 17 тонн кофе, что было успешно предотвращено действиями таможенных органов.

По предварительной оценке КГД, целью этой незаконной схемы было скрытое реализации товарных остатков компании в Армении, маскируемых в документах как экспорт в страны Евразийского экономического союза с целью получения возврата налога на добавленную стоимость, а следовательно, сокрытия НДС, который образуется при продаже кофе на территории Армении.

В настоящее время ведутся широкомасштабные мероприятия для выяснения всех деталей данной незаконной схемы, отметили в таможенных ведомствах.