Ким Чен Ын приказал разрушить Арку Воссоединения Корей на фоне обострения отношений с Сеулом

Ким Чен Ын приказал разрушить Арку Воссоединения Корей

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал уничтожить Арку Воссоединения Корей в Пхеньяне, сообщает The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки.

Фото: flickr.com by Mario Micklisch

Северокорейские власти разрушили арку спустя несколько дней после того, как Ким Чен Ын заявил, что мирное воссоединение Северной и Южной Корей невозможно. Лидер КНДР назвал сооружение "бельмом на глазу" и приказал внести в конституцию страны поправки, определяющие статус Южной Кореи как "главного врага" Пхеньяна.

Таким образом Ким Чен Ын положил конец официальной северокорейской политике, на протяжении десятилетий допускавшей возможность воссоединения двух государств. Символом этого решения стал снос гигантского сооружения.

Арка Воссоединения была построена в 2001 году в Пхеньяне. Она изображала двух женщин в национальных костюмах, которые держат в руках карту объединенной Кореи. В основании памятника цитируются сообщения от разных людей, международных организаций и государств в поддержку объединения.

На спутниковых снимках от 19 января 2024 года арка ещё находится на своём месте, 23 января её уже не было. Точная дата сноса при этом остаётся неизвестной.