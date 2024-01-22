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Baijiahao: ответ России на выпад Макрона был весьма неприятен для Франции

1:55
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно менял свою риторику в отношении России. То он считал необходимым учитывать интересы РФ, то жёстко критиковал политику Москвы, объявляя о её проигрыше в геополитическом противостоянии с Западом.

Baijiahao: ответ России на выпад Макрона был весьма неприятен для Франции
Фото: by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

А недавно Макрон заявил, что западным странам следует помешать России победить, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao (перевод сайта АБН24).

Президент Франции заявил, что в случае победы России будут нарушены установленные правила международного порядка. В материале отмечается, что это заявление лишено смысла, поскольку именно Евросоюз вместе с США своими действиями способствовали росту напряжённости в международных делах. А теперь пытаются переложить ответственность на Россию.

По мнению автора материала, Россия ответила Макрону, но российские официальные лица не стали увлекаться перепалкой с президентом Франции. Вместо этого было продемонстировано, что влияние этой страны в мире уже далеко не то, что было раньше.

Это стало явным после визита в Москву премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна. Визит произошёл вскоре после того, как французские войска были выведены из Нигера.

В материале отмечается, что это было унизительное событие для Франции, учитывая, какое влияние на эту страну до недавнего времени оказывал Париж. Однако сейчас Франция теряет позиции не только в Нигере, но и в других африканских странах.

Визит премьер-министра Нигера стал явным знаком укрепления влияния России в регионе.

Маловероятно совпадение, что визит состоялся сразу после того, как Макрон заявил о необходимости противостояния России, считает автор материала.

Это была демонстрация падения влияния Франции в Африке. И дополнительный удар по репутации Парижа.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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