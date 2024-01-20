На военные цели останется: в США планируют уничтожить плутоний, но не весь

Согласно данным Национального управления ядерной безопасности США (NNSA), Соединенные Штаты планируют утилизировать избытки запасов оружейного плутония объемом 34 тонны.
Применяемый метод сохраняет потенциальную возможность использования этого плутония в военных целях.
Изначально рассматривался вариант превращения этого плутония в топливо для атомных электростанций (МОКС-топливо), но в 2018 году Министерство энергетики США отказалось от этого метода.
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