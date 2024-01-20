На военные цели останется: в США планируют уничтожить плутоний, но не весь

США планируют утилизировать избытки плутония, сохраняя возможность военного использования

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Согласно данным Национального управления ядерной безопасности США (NNSA), Соединенные Штаты планируют утилизировать избытки запасов оружейного плутония объемом 34 тонны.

Фото: openverse by Los Alamos National Laboratory is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Применяемый метод сохраняет потенциальную возможность использования этого плутония в военных целях.

Изначально рассматривался вариант превращения этого плутония в топливо для атомных электростанций (МОКС-топливо), но в 2018 году Министерство энергетики США отказалось от этого метода.