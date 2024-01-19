В Киеве рассказали об ошибке ВСУ исторического масштаба

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк считает переход ВСУ к обороне ошибкой

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Переход боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) к активной обороне назвали фатальной ошибкой. По мнению экс-главы Министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, такая стратегия может нанести украинской армии большой ущерб.

Фото: Министерство обороны Украины

"Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов", — заметил чиновник. Его слова приводит издание Financial Times (FT).

При этом прежде обозреватели FT писали, что после неудачного летнего контрнаступления ВСУ планируют сменить тактику и перейти к "активной обороне" в 2024 году. Причём, нового наступления Запад не ожидает от Киева до 2025 года.

Как ранее рассказывал российский боец с позывным Снейк, ВСУ в зоне спецоперации кардинально поменяли тактику и стали меньше использовать кассетные боеприпасы.