В Грузии обвинили Зеленского во лжи о пытках Саакашвили и потребовали извинений

Грузия ждет извинений от Зеленского за Саакашвили

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В Грузии от президентов Украины Владимира Зеленского и Молдавии Майи Санду потребовали извиниться за ложь о пытках экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он также раскритиковал представителей европейских стран, которые повторяли эту ложь и обвиняли нынешнее руководство Грузии в якобы ненадлежащем содержании Саакашвили в тюрьме и в тюремной больнице. Папуашвили обвинил и европейских депутатов во лжи о пытках Михаила Саакашвили.

Папуашвили завил, что Зеленский, а также многие западные политики опозорились перед Грузией из-за своих голословных обвинений, не имеющих ничего общего с реальностью. Тбилиси ждет извинений. При этом в парламенте Грузии понимают, что, скорее всего, извинений так и не дождутся.