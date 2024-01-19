Трамп признался, почему "ладит с такими людьми, как Путин"

Трамп объяснил хорошие отношения с Путиным ядерным оружием

Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. В четверг экс-президент США объяснил журналисту Fox News Шону Хэннити предпосылки к ним.

Фото: AP Photo by Andrew Harnik

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин", — признался Трамп.

По словам политика, у него "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В отличие от его конкурентки на прошлых выборах Хиллари Клинтон, которая придя к власти, непременно развязала бы ядерную войну с КНДР, полагает бывший хозяин Белого дома.

Трамп уверен, что при нём это было бы невозможно, как и конфликт на Украине. "Они все боялись Трампа, но уважали его. Это правда", — объяснил он.

Намеренный вновь занять главный пост США Дональд Трамп считает правильным поддерживать хорошие отношения с лидерами ядерных держав.