Москва призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности после взаимных ракетных атак

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МИД России призвал обменявшихся ракетными ударами Иран и Пакистан к сдержанности

1:01
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после приведших к человеческим жертвам ракетным обстрелам, которыми обменялись Иран и Пакистан, призвала эти страны к максимальной сдержанности. В своем официальном комментарии Захарова также заявила, что Россия готова к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, ранее военные ведомства Ирана и Пакистана заявили, что бьют по террористическим формированиям на территории сопредельного государства. Однако ракеты были выпущены без предупреждения правительств соседних стран.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на необходимость координации с властями вовлеченных стран при проведении любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории.

Ранее к сдержанности призвал Иран и Пакистан МИД Китая.

Сейчас существует риск эскалации конфликта между двумя мусульманскими государствами. Армия Пакистана приведена в "чрезвычайно высокую" боевую готовность.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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