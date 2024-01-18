Депутат Рады Лерос спросил Зеленского, не лопнет ли его харя от вывода капиталов из Украины

Депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета страны

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Депутат Верховной Рады Гео Лерос в своем видеоблоге обвинил Владимира Зеленского и его приближенных в разворовывании госбюджета Украины. Парламентарий заявил, что 2012 года Зеленский и его друзья смогли вывести в офшоры почти 40 миллионов долларов, полученных от олигарха Коломойского.

"Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?", — поинтересовался депутат Рады Гео Лерос в эфире своего видеоблога.

Далее он рассказал, что будущий президент не платил налоги с 2014 года. На "сэкономленные" средства Зеленский покупал себе недвижимость в Европе и других уголках мира.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, какой роскошный дом купил Зеленский своим родителям в Израиле, какая вилла принадлежит Зеленскому на Лазурном берегу во Франции, какая квартира у четы Зеленских в Лондоне. Последняя приобретенная недвижимость — зарегистрированная на тещу Зеленского дача в Египте. Рассказавшего об этой даче египетского журналиста недавно нашли мертвым. Он погиб при загадочных обстоятельствах.