Производство нового оружия в США оказалось под угрозой

РИА Новости: в конгрессе США из-за задержек раскритиковали программу F-35

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Конгрессмен Роб Уиттман, председатель группы по тактическим воздушным и сухопутным силам комитета палаты представителей по вооруженным силам раскритиковал программу F-35. Это связно с задержками, что ставит производство под угрозу, пишет обозреватель Давид Нармания в своей статье для РИА Новости.

Фото: dvidshub.net by U.S. Navy photo courtesy of Lockheed Martin by Tom Reynolds/Released

В материале говорится, что у истребителя пятого поколения истребитель F-35 Lightning II, 1000-й экземпляр которого недавно был выпущен на мощностях корпорации Lockheed Martin, появились "детские болезни", на решение которых нужны дополнительные деньги и время.

"Выполнение обязательного требования к истребителю пятого поколения — полета на сверхзвуковой скорости — оказалось не такой уж простой задачей", — отмечается в материале.

Устранить недостатки хотят в рамках обновления Technology Refrersh 3 и более обширной доработки под названием Block 4, но из-за того, что компания не укладывается в график, компанию решили перенести на лето 2024 года. Уиттман сомневается, что производители управятся к этому сроку.

"Я хотел бы поделиться с вами оптимизмом, но считайте меня скептиком", — сказал он.

Ранее бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что Американский истребитель F-35, несмотря на свою высокую стоимость и многолетние работы над его разработкой, уступает российским и китайским аналогам.

