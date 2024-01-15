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На Украине погиб генерал Павлович – командование ВВС

На Украине сообщили о смерти самого опытного летчика ВВС

0:50
Мир

Как сообщает командование ВСУ в социальной сети Facebook*, стало известно о смерти самого опытного пилота ВВС Украины Станислава Павловича.

На Украине сообщили о смерти самого опытного летчика ВВС
Фото: t.me/RVvoenkor

65-летний военный начинал свою карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Он летал практически до самой смерти. В последние годы он управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24. Что послужило причиной его смерти, не разглашается.

Ранее войсками РФ был уничтожен украинский танкист Максим Гацанюк. Его называли лучшим танкистом ВСУ. Гацанюк часто появлялся на каналах национального телевидения, и уверял, что Киеву "осталось всего ничего" до полной победы в военном конфликте.

Издание Military Watch Magazine пришло к выводу, что армия Украины не сможет пополнить потерю опытных кадров.

* социальная сеть признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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