Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко снизился с 98% в начале СВО до текущих 60%, сообщает газета Corriere della Sera, ссылаясь на данные киевского Международного института социологии.
По мнению обозревателей, население теряет веру в президента из-за неудачного контрнаступления и усталости от продолжающихся военных действий. Внутренние политические проблемы, такие как конфликты с главнокомандующим ВСУ Залужным и мэром Киева Кличко, также влияют на общее недовольство.
Газета также подчеркивает критическую нехватку боеприпасов в украинской армии, отмечая, что производственные мощности Европы не способны обеспечить необходимый объем военных ресурсов. Согласно автору статьи, Украина выпускает из орудий от 6 до 8 тысяч снарядов в день, каждый из которых обходится на Западе примерно в 4 тыс. евро. Для успешного продолжения военных действий стране требуется почти 2 миллиона снарядов и боеприпасов в год, стоимость производства которых на Западе составляет почти 8 миллиардов евро.
Задержки в финансировании со стороны Европы и США также создают проблемы для украинской армии, поскольку поставки боеприпасов значительно отстают от обещанных объемов.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.