"Враг почувствует ярость" — перлы из новогоднего обращения Зеленского

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Ночью в новогоднем обращении президент Зеленский пристыдил беженцев Украины. Однако в речи и кроме этого было немало любопытного.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Например, украинцам было предложено: "или ты работаешь, или ты воюешь". Причём, воевать сам Зеленский, его министры и многочисленные нардепы, явно не собираются, пишет издание "Украина.ру".

Сказал он и о Европе "от Луганска до Лиссабона", несмотря на то, что в ЕС Украину брать никто не собирается.

Владимир Зеленский напомнил, что западные партнёры предоставили киевскому режиму 156 пакетов военной помощи.

"В 2014-м году враг почувствует ярость отечественного производства", — сказал он.

Что он имел в виду, непонятно, поскольку все заводы на Украине уничтожены.

Завершил свою пламенную речь украинский президент словами, что он "не знает, что принесёт новый год, но, что бы этот год не принёс, мы будем сильнее". Злые языки уже поговаривают, что из данного тезиса вырезано последнее слово: "воровать".

Ну и, наконец, Зеленский не озвучил планов выходов на границы 91-го года, как это было год назад. Почему он забыл об этом, остается неясным.