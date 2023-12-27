Макговерн: США могут передать Украине ядерную бомбу

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Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн выразил мнение, что США могут передать президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках военной помощи "маленькую ядерную бомбу". На данную провокацию, обращает внимание Макговерн, в Соединённых Штатах могут решиться из-за отчаяния.

Фото: www.president.gov.ua

"Будет некая операция под ложным флагом. <…>. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа <…> маленькую ядерную бомбу [для Украины. — ред]", — поделился опасениями аналитик. Его слова приводит YouTube-канал Dialogue Works.

Кроме того, Макговерн подчеркнул, что именно для этой авантюры украинский лидер и ездил в Вашингтон несколько недель назад. По его мнению, американская "партия войны" могла вызвать его на личную встречу, чтобы поручить приведение такого плана в жизнь.