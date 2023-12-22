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Deccan Herald: после событий декабря Западу придётся извиняться перед Россией

2:26
Мир

На Западе активно распространяют дезинформацию о России, полностью оторванную от реальности, говорится в материале, опубликованном в индийском издании Deccan Herald.

Deccan Herald: после событий декабря Западу придётся извиняться перед Россией
Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

Официальные лица и представители СМИ пытаются иронизировать над Россией как публично, так и на страницах изданий. Однако эта натужная ирония и сарказм совсем неуместны, подчёркивается в материале (перевод сайта АБН24).

"Что касается России, западные СМИ должны публично извиниться перед своими читателями, подобно тому, как они уже сделали это после того, как были разоблачены фальсификации Вашингтона, связанные с несуществующим оружием массового поражения в Ираке", — полагают его авторы.

Запад с насмешками отнесся к решению российского президента отказаться от участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Тогда западные СМИ утверждали, что Путин закончил с международными поездками, после того как он пропустил саммит G20 в Нью-Дели.

Однако недавние события свидетельствуют обратном.

"Международные средства массовой информации, собравшиеся в Дубае, были сбиты с толку и пытались понять, что Путин делал в странах Персидского залива", — отмечает Deccan Herald. Следующие два дня президент России был в центре внимания мировой прессы.

Подчёркивается, что в декабре Путин продолжает привлекать внимание западных СМИ. Визит на Ближний Восток, включая посещение ОАЭ и Саудовской Аравии в течение одного дня, вызвал широкий резонанс.

Обсуждались впечатляющие прёмы, организованные для президента России, а также его эффектное прибытие в эти страны, когда самолёт российского лидера сопровождали истребители ВКС России.

Индийское издание обращает внимание, что участие Путина во множестве мероприятий превосходит самые высокие стандарты западных лидеров. В частности, он провёл четырехчасовую пресс-конференцию, где подвел итоги уходящего года.

Издание Deccan Herald считает, что пришло время Западу принести извинения России и её президенту за насмешки и иронию. Заметим, впрочем, что признать свою неправоту для лидеров западных стран и тамошних СМИ задача практически нереальная.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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