Французские военные оставили Нигер

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26 июля в Нигере военные из президентской гвардии подняли мятеж и объявили об отстранении действующего президента Мохамеда Базума. Для управления страной сформировали Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани, 10 августа Тчиани был подписан документ о формировании правительства переходного периода.

Фото: Википедия

Восставшие военные потребовали выслать посла Франции и объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовав вывода её вооружённых сил. Во Франции заявили, что готовы признать требования легитимных властей Нигера. Однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.

Бывшая колония Франции, Нигер считается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну БПЛА, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые ведут активные действия на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, страна обладает богатыми залежами урана, от поставок которых зависит энергосистема Франции.