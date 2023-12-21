По словам уполномоченного правительства Чехии по восстановлению Украины Томаша Копечного, поддерживать Украину его стране выгодно, ведь союзники по НАТО платят чехам за поставки техники Украине.
Чиновник подчеркнул, что Чехия достаточно много средств вложила в помощь Киеву, однако взамен получила намного больше.
"Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше. Так оно и есть", — сказал Копечный.
Чиновник уточнил, что Чехии даже не пришлось брать средства для поддержки Украины из своего бюджета, Праге передавали деньги США, Дания и Нидерланды.
Всего же в 2023 году Чехия получила от Нидерландов и Дании более 1,5 миллиардов евро, добавил Копечный.
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