В Чехии признались, что получают выгоду от того, что помогают Киеву

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По словам уполномоченного правительства Чехии по восстановлению Украины Томаша Копечного, поддерживать Украину его стране выгодно, ведь союзники по НАТО платят чехам за поставки техники Украине.

Фото: aktualne.cz

Чиновник подчеркнул, что Чехия достаточно много средств вложила в помощь Киеву, однако взамен получила намного больше.

"Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше. Так оно и есть", — сказал Копечный.

Чиновник уточнил, что Чехии даже не пришлось брать средства для поддержки Украины из своего бюджета, Праге передавали деньги США, Дания и Нидерланды.

Всего же в 2023 году Чехия получила от Нидерландов и Дании более 1,5 миллиардов евро, добавил Копечный.