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США начали срочные переговоры с союзниками по использованию замороженных активов РФ для ВСУ

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Мир

Пентагон начал срочные переговоры со своими союзниками об использовании замороженных активов РФ для военной поддержки Киева.

США начали срочные переговоры с союзниками по использованию замороженных активов РФ для ВСУ
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники среди американских и европейских чиновников.

Сегодня Конгресс Соединённых Штатов ушёл на каникулы до 8 января, не став голосовать за выделение помощи киевскому режиму.

Ранее эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что Запад готовит России новую ловушку — оттягивает время.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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