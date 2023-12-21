Пентагон начал срочные переговоры со своими союзниками об использовании замороженных активов РФ для военной поддержки Киева.
Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники среди американских и европейских чиновников.
Сегодня Конгресс Соединённых Штатов ушёл на каникулы до 8 января, не став голосовать за выделение помощи киевскому режиму.
Ранее эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что Запад готовит России новую ловушку — оттягивает время.
На приготовление новогодних кушаний не хочется тратить много времени.