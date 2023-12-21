США начали срочные переговоры с союзниками по использованию замороженных активов РФ для ВСУ

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Пентагон начал срочные переговоры со своими союзниками об использовании замороженных активов РФ для военной поддержки Киева.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники среди американских и европейских чиновников.

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