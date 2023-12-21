Опросы показывают, что менее 20% граждан Германии желают с оружием в руках защищать страну от военного нападения.
Только 17% граждан ФРГ заявили о готовности встать на защиту родины в случае военного вторжения. Об этом говорят данные социологических опросов жителей Германии.
Лишь 17% респондентов сказали, что "определённо" готовы, 19% отметили, что "вероятно" готовы оборонять родину. 61% немцев признались, что "вероятно" или "ни при каких обстоятельствах" не готовы драться с захватчиками.
Ранее Алексей Арестович* заявил, что армия Германии в конфликте с Россией продержится двое суток.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".