Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противостояние героизации нацизма. Ранее документ получил одобрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.