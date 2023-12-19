Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противостояние героизации нацизма. Ранее документ получил одобрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи.

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За резолюцию проголосовали 118 стран, против — 49, 14 воздержались. Среди стран, поддержавших документ — Россия, Китай и Израиль. Среди оппозиции — США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина и другие, сообщают РИА Новости.

Резолюция призывает страны предпринять конкретные меры, включая изменения в законодательстве и образовательной сфере, для предотвращения искажения истории Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в это время.

Авторы документа решительно осуждают проявления героизации и пропаганды нацизма, включая нанесение граффити и рисунков с пронацистским содержанием, особенно на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция настаивает на ликвидации всех форм расовой дискриминации с использованием соответствующих средств, в том числе путем законодательных мер, при необходимости.

Кроме того, документ решительно осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали гражданина США, обвиняемого в реабилитации нацизма.