Крылатая фраза "язык мой — враг мой" характеризует ситуацию, в которую попал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, который случайно проговорился о ежедневных потерях армии Украины.
Это произошло в ходе интервью руководителя болгарского оборонного ведомства, которое он дал национальному ТВ.
"Сейчас идут очень тяжелые сражения. <…> Я отслеживаю информацию. Речь о тысячи человек с одной из сторон. Не знаем, сколько с другой. Ежедневно", — сообщил министр обороны балканского государства.
Как отмечает "Российская газета", понять о какой стороне конфликта говорит министр нетрудно, учитывая постоянный контакт Тодора Тагарева с руководством ВСУ.
Ранее сообщалось, что на купянском направлении ВСУ копируют российскую линию обороны, потеряв надежду на успехи контрнаступления.
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