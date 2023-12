Your browser does not support the audio element.

Крылатая фраза "язык мой — враг мой" характеризует ситуацию, в которую попал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, который случайно проговорился о ежедневных потерях армии Украины.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.