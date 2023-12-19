Министр обороны Болгарии: ВСУ теряют тысячу военнослужащих в день

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Крылатая фраза "язык мой — враг мой" характеризует ситуацию, в которую попал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, который случайно проговорился о ежедневных потерях армии Украины.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Это произошло в ходе интервью руководителя болгарского оборонного ведомства, которое он дал национальному ТВ.

"Сейчас идут очень тяжелые сражения. <…> Я отслеживаю информацию. Речь о тысячи человек с одной из сторон. Не знаем, сколько с другой. Ежедневно", — сообщил министр обороны балканского государства.

Как отмечает "Российская газета", понять о какой стороне конфликта говорит министр нетрудно, учитывая постоянный контакт Тодора Тагарева с руководством ВСУ.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении ВСУ копируют российскую линию обороны, потеряв надежду на успехи контрнаступления.