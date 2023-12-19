Песня Юрия Шатунова "Седая ночь" найдена в топе зарубежных соцсетей

Легендарная песня Юрия Шатунова "Седая ночь" возглавляет топы зарубежных стриминговых сервисов. Жители стран Запада стали часто включать композицию российского исполнителя.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщает Mash, только за последний месяц "Седую ночь" прослушали свыше 3 млн раз в западных соцсетях. Помимо этого, пользователи выкладывают видеозаписи, на которых демонстрируют танцы под эту песню.

Пока не уточняется, с чем связан рост популярности хита на Западе. Однако отмечается, что слушатели западных радиостанций стали часто просить, чтобы ведущие поставили композиции группы "Ласковый май".

На территории РФ тоже увеличивается популярность "Седой ночи" из-за использования песни в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что феномен Шатунова состоял в его необычной внешности, голосе и биографии.