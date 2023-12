Легендарная песня Юрия Шатунова "Седая ночь" возглавляет топы зарубежных стриминговых сервисов. Жители стран Запада стали часто включать композицию российского исполнителя.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.