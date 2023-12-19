SHOT: Норвегия отказалась принять самолёт РФ с умирающим мужчиной на борту

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Российскому самолету компании Nordwind Airlines, выполнявшему рейс из Москвы в кубинский Варадеро, было отказано в посадке в аэропорту Норвегии, несмотря на наличие на борту пассажира с внутренним кровотечением.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Инцидент произошел во время полета, когда одному из мужчин стало плохо из-за открытой язвы. Пилоты запросили посадку в норвежском аэропорту, однако им было отказано. В ответ на это они приняли решение вернуться в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT.

Хотя официальная версия компании Nordwind Airlines не раскрывает информацию о запросе посадки в Норвегии, власти Норвегии заявили, что предоставили разрешение на использование воздушного пространства страны для ускоренного возвращения в Россию. Самолет успешно приземлился в Шереметьево, и пассажир увезли на скорой помощи в состоянии сознания.

Ранее сообщалось, что украинцы позвонили в Шереметьево и предупредили о "высадке десанта НАТО".