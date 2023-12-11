Украинцы позвонили в Шереметьево и предупредили о "высадке десанта НАТО"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние несколько дней в московском аэропорту "Шереметьево" были зарегистрированы звонки неизвестных лиц, которые утверждали о готовящихся терактах, чрезвычайных ситуациях и иностранных интервенциях. Главными подозреваемыми в этих действиях считаются "украинские телефонные мошенники".

Фото: "IP Telephone" by Hades2k is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным Telegram-канала Mash, контакт-центр аэропорта получал несколько странных звонков уже на протяжении недели. Известно, что инициаторы сообщали о предстоящей атаке на диспетчерскую вышку с использованием кассетных снарядов, а также о планах высадить десант НАТО на взлётно-посадочную полосу.

Руководство авиагавани немедленно признало эту информацию абсурдной и не предпринимало экстренных мероприятий. Последний звонок относился к предупреждению о "неисправности" на борту самолёта, который якобы летел из Ростова-на-Дону. Однако аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону закрыт уже более года, начиная с национального кризиса на Украине, как и несколько других аэропортов на юге и юго-западе РФ.