Профессор Ковалик: Россия изолировала США и укрепила влияние в мире

После начала спецоперации на Украине США стремительно теряют статус гегемона, заявил профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик. Россия же напротив, "изолировала" Штаты и планомерно наращивает влияние на мировой политической арене.

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Как пример Ковалик привёл голосование в Генассамблее ООН по вопросу ситуации на Ближнем Востоке. Только представители Вашингтона проголосовали против прекращения боевых действий в Газе.

"Думаю, что США в изоляции. <…>. Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине", — заявил профессор в интервью Dialogue Works.

Как уточнил профессор, сейчас государства начинают пересматривать свою ориентированность на Запад и задумываются над тем, чтобы "связать судьбу" с российской и китайской стороной.