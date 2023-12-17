Глава ГУР Украины Буданов сообщил о принудительной мобилизации в стране

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Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины, заявил о проведении принудительной мобилизации в стране.

Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

В видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале "Страна", Буданов отметил, что в армию призывают тех, кто не проявил инициативу в первые полгода. Он выразил обеспокоенность низкой мотивацией призывников, отметив, что их эффективность на фронте близка к нулю.

Глава разведки также подчеркнул отсутствие у некоторых украинцев чувства обязанности защищать свою территорию и заявил, что принудительная мобилизация становится необходимостью из-за этого явления.

"Все болеют за Украину, но все бегут", — констатировал Буданов.