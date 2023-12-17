Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины, заявил о проведении принудительной мобилизации в стране.
В видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале "Страна", Буданов отметил, что в армию призывают тех, кто не проявил инициативу в первые полгода. Он выразил обеспокоенность низкой мотивацией призывников, отметив, что их эффективность на фронте близка к нулю.
Глава разведки также подчеркнул отсутствие у некоторых украинцев чувства обязанности защищать свою территорию и заявил, что принудительная мобилизация становится необходимостью из-за этого явления.
"Все болеют за Украину, но все бегут", — констатировал Буданов.
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