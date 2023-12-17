Глава ДНР Пушилин признался, что оптимистично смотрит на ситуацию на линии соприкосновения

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Глава ДНР Денис Пушилин выразил своё отношение к текущей ситуации, складывающейся на линии соприкосновения.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По словам главы региона, на происходящее на поле боя сегодня он смотрит с оптимизмом.

"Я настроен оптимистично, но что касается деталей и оперативной обстановки, то это всё широко освещается сейчас Министерством обороны", — сказал Пушилин.

Своим мнением Пушилин поделился с корреспондентом РИА Новости в рамках подготовки к съезду "Единой России", который пройдёт 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ.